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Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu esnasında bir mağaraya gizlenen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Asayiş 27.04.2021, 12:51
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Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu esnasında bir mağaraya gizlenen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu ile PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Komandolarımızın arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi” ifadelerine yer verdi.

Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 37’ye yükseldi.
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