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Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Asayiş 24.09.2021, 12:56
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin daha Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor” denildi.