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Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Asayiş 25.05.2022, 17:15
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ‘çelikten pençeleri’ ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek.”