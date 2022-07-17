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Pençe-Kilit şehidinin naaşı memleketi Erzurum’a getirildi

Kuzey Irak’ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın naaşı memleketi Erzurum’a getirildi.

Asayiş 17.07.2022, 15:03
Pençe-Kilit şehidinin naaşı memleketi Erzurum’a getirildi

Kuzey Irak’ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın naaşı memleketi Erzurum’a getirildi.

Pençe-Kilit Harekatı’nda Metin Dağı bölgesine yapılan sızma girişimi esnasında teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın (38) naaşı memleketi Erzurum’a getirildi. Şehit Taşkın için Erzurum Askeri Havaalanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Törene protokol mensupları, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Şehidin cenazesi, törenin ardından Oltu ilçesine götürüldü. Taşkın’ın cenazesi, yarın Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Cami’de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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