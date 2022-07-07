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Pençe-Kilit şehidinin baba ocağında yas var

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Ertuğrul Sarı’nın Kocaeli’deki baba ocağında yas var.

Asayiş 07.07.2022, 12:16
Pençe-Kilit şehidinin baba ocağında yas var

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Ertuğrul Sarı’nın Kocaeli’deki baba ocağında yas var.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ömer Ertuğrul Sarı, terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düştü. Şehidin, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yakacak Mahallesi’ndeki baba evinde yas hakim. Bayram ve Gül Sarı çiftinin oğlu Ömer Ertuğrul’un, 27 yaşında ve bir kardeşinin olduğu öğrenildi. Sarı’nın naaşının, gün içinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na getirilmesi bekleniyor.

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