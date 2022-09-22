Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam, memleketi Çorum’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü PKK üyeleri tarafından yapılan roketli saldırıda şehit olan İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam, önce askeri uçakla Merzifon havalimanına, ardından karayoluyla Çorum’da bulunan baba ocağına getirildi. Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreninin gerçekleştirileceği Akşemseddin Camiine götürüldü. Helallik alınması sırasında Şehit Karaçam’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam’ın şehit olmadan bir gece önce babasıyla telefonla görüştüğü öğrenildi.