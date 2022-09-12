Pençe-Kilit şehidi Osmaniye’de yolculuğuna uğurlanıyor

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan, memleketi Osmaniye’de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın naaşı Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın tabutu askeri manga tarafından omuzlarda musalla taşına konuldu. Şehidin tabutu omuzlarda taşınırken babası Yusuf kalkan ve eşi Gül Kalkan ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.