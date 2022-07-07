Pençe-Kilit şehidi Ömür Ertuğrul Sarı’nın naaşı Kocaeli’ye getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı’nın naaşı Kocaeli’ye getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı (27), terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düştü. Şehidin naaşı, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Cengiz Topel Askeri Havaalanı’na getirildi.

Karşılama törenine, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ile Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve askeri erkan tarafından karşıladı. Ömür Ertuğrul Sarı’nın ayakta durmakta güçlük çeken yakınları ise protokol üyeleri tarafından teskin edildi.

Şehit Sarı’nın naaşı, ikindi vakti düzenlenecek tören ve kılınacak namazın ardından Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.