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Pençe-Kilit şehidi Mahsun Şimşek’in naaşı, Gaziantep’e getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek’in naaşı Gaziantep Havalimanı’nda törenle karşılandı.
Asayiş 11.08.2022, 11:11
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek’in naaşı Gaziantep Havalimanı’nda törenle karşılandı.