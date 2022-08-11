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Pençe-Kilit şehidi Mahsun Şimşek’in naaşı, Gaziantep’e getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek’in naaşı Gaziantep Havalimanı’nda törenle karşılandı.

Asayiş 11.08.2022, 11:11
Pençe-Kilit şehidi Mahsun Şimşek’in naaşı, Gaziantep’e getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek’in naaşı Gaziantep Havalimanı’nda törenle karşılandı.

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