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Pençe-Kilit şehidi Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlanıyor
TSK’nın Kuzey Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlanıyor.
Asayiş 27.12.2022, 13:09
TSK’nın Kuzey Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlanıyor.