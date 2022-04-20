Pençe Kilit operasyonunda tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB:

"Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit eden Komandolarımız, mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi."