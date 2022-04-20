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Pençe Kilit operasyonunda tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe Kilit operasyonunda tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Asayiş 20.04.2022, 12:31
Pençe Kilit operasyonunda tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
MSB:
"Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit eden Komandolarımız, mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi."