Son Dakika
Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
Asayiş 15.05.2022, 13:12
Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi” ifadelerine yer verildi.