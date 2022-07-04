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Pençe-Kilit Operasyonu’nda Düzceli uzman çavuş şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Düzceli uzman çavuş Serhat Bal şehit düştü.

Asayiş 04.07.2022, 14:00
Pençe-Kilit Operasyonu’nda Düzceli uzman çavuş şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Düzceli uzman çavuş Serhat Bal şehit düştü.

Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde ikamet eden uzman çavuş Serhat Bal, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışma sonrasında şehit düştü. Acılı haber ise ailesine Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş ve ilgili kurum müdürleri tarafından ulaştırıldı.

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