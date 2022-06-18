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Pençe-Kilit Operasyonu’nda 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu’nda 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Asayiş 18.06.2022, 11:12
Pençe-Kilit Operasyonu’nda 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu’nda 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Pençe-Kilit Operasyonu’na ait görüntülerin de yer aldığı bir video paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, “Teröristler için kaçınılmaz son belli. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek” denildi.

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