Pençe-Kilit Operasyonu’nda 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu’nda 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Pençe-Kilit Operasyonu’na ait görüntülerin de yer aldığı bir video paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, “Teröristler için kaçınılmaz son belli. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek” denildi.