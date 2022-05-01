Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizleniyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının birer birer temizlendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güçlü, Cesur ve Kahraman! Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak’ın kuzeyindeki terör inlerine giren kahraman Mehmetçik, bölgedeki arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tüm sığınak, barınak ve mağaralara girilerek terör yuvaları birer birer temizleniyor" denildi.