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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde "Teslim ol" çağrısına uymayan teröristlerin inleri imha ediliyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde "Teslim ol" çağrısına uymayan teröristlere ait inler imha ediliyor.
Asayiş 20.02.2023, 16:33
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde "Teslim ol" çağrısına uymayan teröristlere ait inler imha ediliyor.
Deprem bölgesinde vatandaşların yardımına koşan kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına da hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde "Teslim ol" çağrısına uymayan teröristlere ait inler imha edildi.