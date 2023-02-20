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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde "Teslim ol" çağrısına uymayan teröristlerin inleri imha ediliyor

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde "Teslim ol" çağrısına uymayan teröristlere ait inler imha ediliyor.

Asayiş 20.02.2023, 16:33
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde "Teslim ol" çağrısına uymayan teröristlerin inleri imha ediliyor

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde "Teslim ol" çağrısına uymayan teröristlere ait inler imha ediliyor.

Deprem bölgesinde vatandaşların yardımına koşan kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına da hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde "Teslim ol" çağrısına uymayan teröristlere ait inler imha edildi.

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