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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi.

Asayiş 23.06.2022, 16:11
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar silahı, 5 bin adet uçaksavar mühimmatı, 7 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet doçka uzun namlu, doçka uçaksavar mühimmatı için uzaktan komutalı sistem, 123 adet değişik çapta havan, 1 adet jeneratör, 1 adet termal şemsiye, 1 adet güneş paneli, 1 adet hilti, 1 adet benzin bidonu, kablo, örgütsel doküman ele geçirildi.

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