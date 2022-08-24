Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, “Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok” başlığıyla yapılan paylaşımda, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek” ifadeleri kullanıldı.