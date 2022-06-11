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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220’ye yükseldi. "
Asayiş 11.06.2022, 10:18
MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220’ye yükseldi. "