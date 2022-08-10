Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir’in şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 06 Ağustos 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 09 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.