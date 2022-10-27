Pençe kilit bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt, Batman’da son yolculuğunda uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanması sonrası sevk edildiği hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt memleketi Batman’ın Sason ilçesinde dualarla son yolculuğunda uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Faim Bozkurt için Sason Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında bugün saat 14.00’te tören düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Valisi Ekrem Canalp, bölgedeki askeri erkanı, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehit Uzman Çavuş Faim Bozkurt’un babası ve uzman olan iki kardeşi ön safta yer aldı. Şehit uzman çavuşun naaşı düzenlenen törenin ardından Daper mezarlığında dualarla defnedildi.