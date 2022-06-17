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Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Asayiş 17.06.2022, 10:09
Milli Savunma Bakanlığı 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
MSB’den yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." denildi.