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Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Asayiş 17.06.2022, 10:09
Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." denildi.

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