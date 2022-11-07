Pençe-Kaplan şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kaplan Harekatında teröristeler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kaplan Harekatında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk için tören düzenlendi.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk’ün Türk bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk’ün naaşları, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere kadar taşındı. Şehitlerin cenazeleri, daha sonra toprağa verilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan uçakla memleketlerine gönderildi.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törene, Şırnak Valisi Osman Bilgin, 23.Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, askeri erkan, kurum müdürleri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.