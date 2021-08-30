banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TFF'den İngiltere açıklaması!
TFF'den İngiltere açıklaması!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Pekmez kazanına düşen çocuk ağır yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde pekmez kazanına düşen 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Asayiş 30.08.2021, 12:08
Pekmez kazanına düşen çocuk ağır yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde pekmez kazanına düşen 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Şenköy’de 7 yaşındaki E.A.E., evin bahçesinde kaynayan pekmez kazanına baktığı esnada dengesini kaybederek içerisine düştü. Yakınları tarafından kazandan çıkarılan çocuk olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
31°
açık