Pazarspor’un stadında yangın çıktı

Rize’nin Pazar ilçesinde Pazarspor’a ait statta bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Yangın, TFF 2. lig ekiplerinden Pazarspor’a ait stadyumda bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Pazar Şehir Stadyumunda bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Sokakta devriye atan bekçilerin yangını fark etmesiyle yangını 112 acil çağrı servisine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine Kaçkar İtfaiye birliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Pazarspor’a ait stad yanmaktan son anda kurtuldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(HFD-