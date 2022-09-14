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Pazarspor stadındaki iş yerinde korkutan yangın
Rize’nin Pazar ilçesinde Pazarspor’a ait statta bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından stada sıçramadan söndürüldü.
Asayiş 14.09.2022, 22:14
Rize’nin Pazar ilçesinde Pazarspor’a ait statta bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından stada sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, TFF 2. lig ekiplerinden Pazarspor’a ait Pazar Şehir Stadyumunda bulunan bir iş yerinden henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Sokakta devriye atan bekçiler, yangını fark edince 112 acil çağrı servisine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine Kaçkar İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını stada sıçramadan söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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