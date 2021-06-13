Pazarda "yankesicilik" yapan kadın suçüstü yakalandı

Esenyurt’ta semt pazarında “yankesicilik” yapan kadın polis tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Haziran günü Esenyurt Akevler Mahallesi’nde bulunan semt pazarında bir kadının yankesicilik yaptığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kadını takibe aldı. Kadın, bir kadının çantasından cüzdanını aldığı esnada suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheli C.K., “yankesicilik” suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.