Pazarda kadınlar kavga etti, erkekler güçlükle ayırdı

Dolapdere pazarında dün meydana gelen olayda, iki ayrı gruptaki kadınlar alışveriş yapmak için pazara geldi. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda iki taraftaki kadınlar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada erkekler kadınları ayırmakta güçlük çekti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.