Pazar yerleri değiştirilen pazarcılar belediyeyi protesto etti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yerleri değiştirilen pazarcı esnafı, Muratlı Belediyesi’ni protesto etmek için bugün tezgâhlarını açmadı. Pazar yerinin Fatih Mahallesi’ne taşınmasına karşı çıkan pazarcılar, belediyeyi protesto etti.

Muratlı Belediyesi’nin kendilerine alakasız yer gösterdiğini savunan seyyar pazarcı esnafı, tekrar eski yerlerine dönmek istediklerini, burada şartların elverişsiz olduğunu, sorunlarının çözülene kadar tezgâh açmayacaklarını kaydetti. Tekirdağ, Lüleburgaz ve Çorlu Pazarcılar Odası yetkilileri ise, tezgâhını açan az sayıda pazarcı esnafına tezgahlarını kapatmaları için sözlü uyarılarda bulundu. Fatih Mahallesi çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ve zabıta ekipleri ise caddeye çıkan ara sokaklarda bekledi. Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Gençtürk, Muratlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Özyürek de pazarcılarla görüştü. Zaman zaman tansiyon yükseldi ve gergin anlar yaşandı.

Son olarak belediye binasına geçen pazarcılar, belediye yetkilileri ile görüşse de anlaşma sağlanamadı. Pazarcı temsilcileri ile belediye idarecileri, Cuma günü tekrar görüşmek üzere sözleşti. Diğer taraftan, semt pazarında yaklaşık 20 tezgâh kurulabildi.