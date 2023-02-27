Pazar yerinde korkutan yangın

Bartın’da meyve ve sebze satışı yapılan pazar yerinde çıkan yangında çok sayıda tezgah zarar görürken ürünlerde kullanılamaz hale geldi.

Kent merkezinde yer alan kapalı pazar yerinde gece saatlerinde yangın çıktı. Meyve ve sebze ürünlerinin satışa sunulduğu pazardan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edilen yangın pazar alanının tamamına yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çok sayıda tezgahın zarar gördüğü yangında ürünlerde kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.