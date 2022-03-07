Payas’ta otomobilden havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı

Hatay’ın Payas ilçesinde bindikleri otomobilden havaya silahla rast gele ateş açan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 23.50 sıralarında hareket halindeki bir otomobilden etrafa rastgele silahla ateş edildiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Tespit edilen otomobil ve içerisinde bulunan 2 kişi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde durduruldu. Yapılan aramada, 1 adet tabanca, 8 adet doku fişek, 2 adet boş fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.İ. ile N.K. hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem yapıldı.