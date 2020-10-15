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Patronlarının otomobilini çalan 4 kişiyi jandarma yakaladı

AFYONKARAHİSAR’DA 4 ŞAHIS ÇALIŞTIKLARI İŞ YERİNDE PATRONUN OTOMOBİLİNİ KULLANDIKLARI ARACIN ARKASINA HALATLA BAĞLAYARAK ÇALDI. OTOMOBİLİ ÇALAN 4 KİŞİ JANDARMA TARAFINDAN YAKALANIRKEN, ÇALINAN ARACIN BULUNMASI İÇİN BAŞLATILAN ÇALIŞMA İSE SÜRÜYOR.

Asayiş 15.10.2020, 17:08
Patronlarının otomobilini çalan 4 kişiyi jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da 4 şahıs, çalıştıkları iş yerinde patronlarının otomobilini kullandıkları aracın arkasına halat bağlayarak çaldı. Otomobili çalan 4 kişi jandarma tarafından yakalanırken, çalınan aracın bulunması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede termal bir tesisi işleten M.A., isimli şahıs aracının çalındığı yönünde jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına balı ekipler çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde otomobilin aynı işletmede çalışan E.E.,T.Y., M.M. ve İ.G. isimli şahıslar tarafından çalındığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler düzenledikleri operasyonda 4 şahsı tek tek yakaladı. Şahısların otomobili ise E.E.’ye ait aracın arkasına halatla bağlayıp çekerek çaldıkları tespit edildi.

Çalınan aracın bulunması için başlatılan çalışmalar devam ederken şüphelilerin adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

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