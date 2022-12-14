Patrona dayağa 17’şer yıl hapis

2020 yılında meydana gelen olayda, çay ocağında çalışan Gülay Gümüş, bir süredir ilişki yaşadığı iddia edilen patronu

Turan A. ile tartışmış, bunun üzerine Gümüş, Turan A.’yı arkadaşlarına darp ettirmişti. Gülay Gümüş’ün arkadaşları Turan A.’yı Pirahmetler köyündeki ormanlık alanda darp ederek ağır yaralanmasına sebep olmuş, iç çamaşırlarıyla kent merkezindeki Kızılay Parkı’na atarak, ölüme terk etmişti.

Yürütülen soruşturmada Emrah Balıkçı, Emrah Korhan, Kenan Hançar, Metin Akyol, Murat Çalışkan ve Yasin Vural’ın olaya karıştığı tespit edilmişti. Emrah Balıkçı tutuklanırken, diğer şüphelilerin ise tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti.

17’şer yıl hapis

Haklarında "Öldürmeye teşebbüs" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açılan sanıkların, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Savunmaları için söz hakkı verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, birbirlerini suçladı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan 6’sının suçu işlediğine kanaat getirip, 17’şer yıl hapisle cezalandırılmalarına, Yasin Vural’ın da beraatine karar verdi.