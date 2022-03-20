Patriot Hava Savunma Sistemleri’nin Slovakya’ya sevkiyatı görüntülendi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Avrupa’nın doğu ülkelerini güçlendirme çalışmaları kapsamında Slovakya’ya gönderilen Patriot Hava Savunma Sistemleri’nin sevkiyatı Çekya’da kameralara yansıdı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonrasında Rusya’nın Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa’daki ülkelere de saldırısı ihtimaline karşı 18 Mart 2022’de NATO’nun talebi üzerine Almanya ve Hollanda, Slovakya’ya Patriot Hava Savunma Sistemleri gönderme kararı almıştı. Bu kararın ardından Avrupa’dan yola çıkan Patriot sistemlerinin sevkiyatı Çekya’da görüntülendi. Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından, Slovakya’ya gönderilen Patriot’lara ilişkin yapılan açıklamada, sistemlerin Slovakya’nın orta kesimindeki Silezya hava üssü yakınlarına konuşlandırılacağı belirtildi. Bu sistemlerin Nisan ayından itibaren aktif edileceği ve Slovakya’da 6 ay kalacağı kaydedildi.

Öte yandan Slovakya, Patroit Hava Savunma Sistemleri’ne sahip olurken, ülkenin elindeki S-300 Hava Savunma Sistemleri’nin Ukrayna’ya gönderilmesi planlanıyor.