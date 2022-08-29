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Patpat tarlaya uçtu: 4 yaralı
Edirne’nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan patpatın şarampole devrildiği kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.
Asayiş 29.08.2022, 17:07
Edirne’nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan patpatın şarampole devrildiği kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Keşan-Gelibolu istikametinde seyreden patpat olarak tabir edilen araç, kavşak notasından Keşan’a bağlı Bahçeköy istikametine doğru manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Patpatta bulunan Filiz Sevici, Memoş Sevici, Göksel Sevici ve Zehra Sevici yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen Keşan 112 acil servis ambulansı ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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