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Patpat dereye uçtu: 1’i ağır, 3 yaralı

ZONGULDAK ALAPLI İLÇESİNDE TARIM ARACI OLARAK BİLİNEN PAT PAT İSİMLİ ARACIN DEREYE DEVRİLMESİ SONUCU OLUŞAN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Asayiş 09.09.2020, 14:15
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Patpat dereye uçtu: 1’i ağır, 3 yaralı

Zonguldak Alaplı ilçesinde tarım aracı olarak bilinen pat pat isimli aracın dereye devrilmesi sonucu oluşan kazada 3 kişi yaralandı.

Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşanan patpat kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Mollaybey’den Alaplı istikametine ilerlemekte olan Mehmet K. idaresindeki pat pat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan dereye uçtu. Durumu gören diğer sürücüler hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Meydana gelen patpat kazasında yaralılardan Mehmet K. ile Oğulcan K. Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinde, durumu ağır olan Necati K. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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