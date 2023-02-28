Patpat başında ölü bulundu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, ’patpat’ diye bilinen zirai aracın başında hareketsiz yatan bir kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Alaplı’nın Gökhasan köyü ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhasan köyünde ikamet eden Doğan Aygör (39), kullandığı tarım aracı ile ormanlık alanda gezintiye çıktı. Orman işçileri bir süre sonra Doğan Aygör’ün hareketsiz yattığını görerek, durumu 112 acil ekipleri ile jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sırasında şahsın öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Aygör’ün ölümü şüpheli olarak belirlendi. Aygör’ün cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsisinin ardından Aygör’ün kesin ölüm nedeni belirlenecek.