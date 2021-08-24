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Patpat ağaca çarptı: 1 ölü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 24.08.2021, 17:54
Patpat ağaca çarptı: 1 ölü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Öğberler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; H.A. idaresinde halk arasında ’patpat’ olarak bilinen tarım aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile patpatta yolcu olarak bulunan Recep Mumcu hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar bölgeye gelerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Recep Mumcu’nun (61) hayatını kaybettiğini belirledi. Patpatta bulunan iki kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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