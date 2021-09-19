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Patlıcan ve biber tarlasına uyuşturucu operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda patlıcan ve biber tarlasında gömülü 5 kilo esrar maddesi ve 8 bin 537 adet ecstasy ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 19.09.2021, 09:57
Patlıcan ve biber tarlasına uyuşturucu operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda patlıcan ve biber tarlasında gömülü 5 kilo esrar maddesi ve 8 bin 537 adet ecstasy ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi civarında bulunan biber ve patlıcan tarlasında gömülü uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Narkotik polisi söz konusu tarlaya operasyon düzenledi. Dedektör köpeği “Uzi” ile tarlada yapılan aramada uyuşturucu maddenin gömülü olduğu yer tespit edildi.

Ardından polis, toprağı kazarak uyuşturucu maddeyi çıkardı. Toprağın altından 5 kilo 120 gram esrar maddesi ve 8 bin 537 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.E. (39) gözaltına alındı.

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