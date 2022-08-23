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Patlıcan közlerken evi yaktı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bir kişi patlıcan közlerken evi yaktı.

Asayiş 23.08.2022, 23:34
Patlıcan közlerken evi yaktı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bir kişi patlıcan közlerken evi yaktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Bağtepe Mahallesi’nde Himmet C. isimli şahıs, evinde patlıcan közlerken ocaktan çıkan kıvılcımın baca kısmından çatıya sıçrayınca yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın Kepsut İlçe İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından tamamen söndürüldü.

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