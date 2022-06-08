Patlayıcı ile balık avlayan şahsa 14 bin 680 lira ceza kesildi

Hatay’ın Arsuz ilçesinde patlayıcı kullanarak yasa dışı balık avlayan şahsa 14 bin 680 lira idari para kesildi.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri ortaklaşa sürdürdüğü denetimde Arsuz’a bağlı Işıklı Mahallesi sahilinde B.S. isimli şahsın denizde dinamitle avcılık yaptığını tespit etti.

Yakalanan şahsa patlayıcı madde kullanarak su ürünleri avcılığı yapmaktan ve tehlikeli madde bulundurmak suçundan 14 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.