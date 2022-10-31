Patlayan tüp yangına sebep oldu, ev kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde müstakil bir evin mutfağında patlayan tüp, yangına neden oldu. Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Üçkonak Mahallesi, Yivil mevkiinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yılmaz isimli vatandaşa ait evin mutfak bölümündeki tüp, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından mutfakta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin diğer odalarına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yangına 3 itfaiye aracı ile müdahale eden 20 personel, yangını kontrol altına alındı. Çıkan yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, olayda yaralanan kimse olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.