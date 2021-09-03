Patlayan trafo 3 ilçede elektrik kesintisine neden oldu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde patlamanın ardından trafoda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki 3 ilçede elektrik kesintisi yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Acıpayam Sanayi Bölgesinde bulunan bir elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir sebeptan dolayı meydana gelen patlama sonrası yangın başladı. Çıkan yangın nedeniyle Acıpayam, Çameli ve Serinhisar ilçelerindeki bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

Patlama ve sonrasındaki yangını fark edenler, durumu hemen itfaiye ve Aydem ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler önce elektrikleri tamamen kesti sonra ise çıkan yangına müdahale etti. Trafoda çıkan yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte hızla tadilat çalışmasına başlanıldı.

Zarar gören trafonun Aydem ekipleri tarafından hızlı bir şekilde yenisiyle değiştirilmesinin ardından kesinti yaşayan bölgelere yeniden enerji verildi.