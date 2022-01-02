Patlayan kalorifer kazanının verdiği hasar gün ağrınca ortaya çıktı

Mersin’in Anamur ilçesinde gece patlayan kalorifer kazanının verdiği hasar gün ağrınca ortaya çıkarken, demir kapı ile kazanın kapağını metrelerce fırlatması dikkat çekti.

Olay, dün gece ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Akdeniz Caddesi’nde bulunan 9 katlı Zekiye Bal Apartmanı’nın zemin katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, zemin katta bulunan kalorifer kazanı gaz sıkışması sonucu patladı. Patlama kısa süreli paniğe neden olurken, çevredeki bazı araç ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan gün ağarmasıyla birlikte patlayan kazanın verdiği hasarda ortaya çıktı. Patlamanın şiddeti ile kazan dairesi ve kazanın kapağının metrelerce fırladığı gözlerden kaçmadı. İlk belirlemelere göre 2 otomobil ve 1 motosiklette büyük ölçüde hasar oluştu. Bir iş yerinin depo kısmı ile bazı araçlarda da hafif hasar meydana geldi.