Patlamadan dolayı kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı

Beyoğlu’nda meydana gelen bombalı saldırı sonrası yaya ve araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yapılan çalışmalar sonrası tekrar trafiğe açıldı.

Saat 16.20 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrası 6 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 81 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından güvenlik amacıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede çalışmalarını tamamladı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından bölgede temizlik çalışması yaptı. Belediye ekipleri tarafından İstiklâl Caddesi’ndeki banklar da sökülerek kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının da tamamlanmasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı.