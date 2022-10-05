Patlamada yıkılan evin enkazında kalan 4 kişi sağ çıkartıldı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 katkı müstakil bina çöktü, enkaz altında kalan 4 kişi sağ çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yozgat’ın Yerköy İlçesi ile Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi sınırında bulunan Gültepe Mahallesi’nde İhsan Yorulmaz’a ait müstakil binada meydana geldi. Doğalgaz sıkışmasının neden olduğu düşünülen patlama binanın çökmesine neden oldu. Dört aile bireyi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalanlar AFAD’ın çalışması ile sağ olarak çıkartılıp yakın hastanelere sevk edildi.