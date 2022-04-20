Patlamada şehit olan ceza infaz koruma memurunun naaşı adli tıp kurumuna kaldırıldı

Bursa’da sabah otobüse düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan ceza infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Mudanya yolu üzerinde sabah 7.30 sıralarında uzaktan kumandalı düzenekle ceza infaz memurlarını taşıyan otobüse saldırı düzenlendi. Saldırıda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit olurken biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’si taburcu edildi. Şehit olan memurun otopsisi için naaşı adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat sabah 7.30’da yol kenarına bırakılan uzaktan kıumandalı düzeneğin partlatılası sonucu 1 ceza infaz memurunun şehit, 1 memurun ağır olmak üzere 4 personel yaralandığı yaralıların 2’sinin taburcu olduğu belirterek, " Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ile araştırma başlatıldı. Ekipler sahada titiz sekilde çalışıyor. Adalet ve İçişleri bakanımız da olayın meydana geldiği andan beri olayı takip ediyorlar. Bu gün Bursa’ya gelecekler. Başımız sağolsun" dedi.

Vali Yakup Canbolat, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya olay yerindeki incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.

(SD-