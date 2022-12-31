Patlamada hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuğa uğurlandı

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında hayatını kaybeden, 7 kişiden Neslihan Karaboğa (38), Lale Nur Karaboğa (11), Cansu Karaboğa (3), Gamze Karaboğa (10) ve Fatma Danaş (45) isimli 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Nazilli’de 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı patlamada, yaşamını yitiren Neslihan Karaboğa (38), Lale Nur Karaboğa (11), Cansu Karaboğa (3), Gamze Karaboğa (10) ve Fatma Danaş (45) bugün memleketi Kuyucak ilçesinin Başaran Mahallesi’nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Sabah saatlerinde baba ocağına getirilen aile helallik alınmasının ardından Başaran Camii’ne getirildi. Düzenlenen cenaze töreninde acılı aile taziyeleri kabul ederken, feci patlamada yakınlarını kaybeden aile fertleri güçlükle ayakta durabildi. Yan yana dizilen 5 tabutu gören vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, gözyaşları içinde Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.