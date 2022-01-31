Patlak lâstikle kilometrelerce seyretti, o ânlar kameraya yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, patlak lâstikle kilometrelerce seyreden sürücü tepki çekti.

Olay, Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl’e seyir hâlinde olan 16 UB 365 plakalı kamyonetin sürücüsü, arka lâstiği patlak olan kamyonetiyle kilometrelerce seyretti. Herhangi bir kazanın olmaması sevindirdi. O ânlar amatör kameraya yansıdı.