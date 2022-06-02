Patenli hırsız kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir çay ocağından para çalan patenli şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki bir pasajda faaliyet gösteren çay ocağında meydana geldi. Çay dağıtımı için işyerinden uzaklaşan görevliyi gözlemleyen patenli şüpheli, çay ocağına girip çekmecelerde para aradı. Bozuk ve kağıt paraları alan şüpheli olay yerinden kaçtı. İşyerine gelen Neşe Ö., yaklaşık 300 TL’nin çekmecede olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen işyeri sahibi, paraların çalındığını gördü. İşyeri sahibi şüpheliden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri şüpheliyi arıyor.